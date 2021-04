Pirmasens (Inzidenz 179), Zweibrücken (88) und der Landkreis (73) sind weiterhin Corona-Risikogebiete. Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 30 weitere Infektionen gemeldet, ein Drittel davon in Pirmasens und 13 im Landkreis. Unter anderem wurde ein Kind der Kita Kleine Welt in Zweibrücken positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Die neuen Fälle im Landkreis verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (3), Hauenstein (1), Pirmasens-Land (2), Thaleischweiler-Wallhalben (6) und Zweibrücken-Land (1).