Seit 30 Jahren gibt es das Schuhmuseum in Hauenstein. Hunderte Besucher strömten am Wochenende in die frühere Schuhfabrik, um dies zu feiern und nostalgisch zu werden.

Festredner zum Jubiläum war Willy Schächter, der vor 40 Jahren mit seiner Idee für ein Schuhmuseum im Dorf Werbung gemacht hatte. Zehn Jahre später feierte das Museum dank der Hilfe vieler Hauensteiner die Eröffnung. „Unser Museum ist ein Kind Hauensteiner Bürgersinns, der unsere Gemeinde schon immer geprägt hat“, sagte Schächter in seiner Festrede. „Während andere in resignative Depression verfielen, obsiegte in Hääschde der Bürgersinn“, berichtete Schächter, der das Museum als einen Mosaikstein zusammen mit der Schuhmeile und der Gläsernen Schuhfabrik sieht, die zusammen Hauenstein zu dem gemacht hätten, was es heute darstellt.

Bratwurstduft zog durch das Haus, während draußen auf der Festbühne ein Redner nach dem anderen Gruß- und Dankesworte sprach. Das Museum lockte zum Reinschnuppern und Neues entdecken. Viele der Besucher waren bereits zum dritten oder vierten Mal da, wie der Pirmasenser Harald Faul: „Mir gefällt es hier. Es ist einfach schön.“ Vor der langen Reihe Steppmaschinen, die eine alte Produktionslinie nachbildet, kommt er ins Schwärmen. „Das sind Erinnerungen an meine Kindheit“, erzählt er und schildert, wie seine Mutter einst in der Schuhfabrik gearbeitet hat.

Exotische Schuhe und extreme Absätze

Erinnerungen wurden auch bei einem Besucher aus Stuttgart geweckt, der vor einer großen Fotografie des Salamander-Werks in Kornwestheim steht. „So kenne ich das. Das war ein Riesending damals“, schwärmt er von der riesigen Fabrikanlage, die heute ein Outlet und Archiv beherbergt. „Für uns als Kinder war das damals was, wenn wir Salamander-Schuhe bekamen. Die waren teuer und nur die Sonntagsschuhe.“

Große Zeiten waren es, als die Schuhindustrie in ganz Deutschland zur Höchstform auflief. In Hauenstein sollen 1985 mehr als 1,5 Millionen Paar Schuhe hergestellt worden sein, wie einem Text an einer Wand zu entnehmen ist. „Es ist so viel verloren gegangen“, klagt eine Besucherin.

Die Mischung aus historischen Fakten über die Industrie, die Produktionsabläufe in verschiedenen Epochen und wie der Schuh letztlich an den Mann und die Frau kam, begeistern die Besucher ebenso wie die vielen unterschiedlichen Arten von Schuhen. Mütter gehen mit ihren Kindern an den Vitrinen mit exotischem Schuhwerk vorbei und wundern sich über extreme Absätze. „Die will ich“, ruft eine sehr junge Besucherin und zeigt auf ein Paar Stiefel, in die es sich besonders einfach reinschlüpfen ließe.

Zuspruch ungebrochen

Auf dem Außengelände steht die rollende Museumswerkstatt, davor bietet ein Künstler Spiele und Jonglage an. Manuel Becker aus Spirkelbach und seine Familie waren noch nie im Schuhmuseum und sind begeistert: „Das ist für die Region überragend.“ Die internationale Bedeutung des Museums hob der aktuelle Leiter Carl-August Seibel hervor. Kürzlich habe er Kunden aus den USA durch das Haus geführt, die sehr angetan von der Ausstellung gewesen seien. „Es ist alles so gemacht, dass die Besucher einfach in die Geschichte der Schuhindustrie reinkommen“, erzählt er und verweist auch auf die dunklen Zeiten dieser Geschichte, die in dem Museum bewusst nicht ausgeblendet würden. Gerade die Ecke mit dem Nationalsozialismus, Arisierung und Menschenversuchen in Konzentrationslagern berühre die Menschen besonders, ist seine Erfahrung.

Für die Zukunft des Museums ist ihm nicht bange. Der Zuspruch sei ungebrochen. Die Besucherzahl werde dieses Jahr wie gewohnt bei 20.000 liegen, ist sich Seibel sicher. „Das ist schön konstant“, freut er sich und würde sich solche Besuchszahlen auch in der Schuhmeile wünschen.

Größter Schuh als Selfiepunkt

Für den früheren Ortsbürgermeister Michael Zimmermann, in dessen Amtszeit die Sanierung und Umgestaltung des Museums fiel, wäre die Eröffnung des obersten Stockwerks schön. Dort sollte der Sportbund Pfalz das Pfälzische Sportmuseum realisieren. Die Etage sei jedoch seit Jahren leer und vom Sportbund nicht mehr viel zu hören, beklagt Zimmermann.

Bleibt noch die Frage, ob das Hauensteiner Schuhmuseum das größte der Welt sein könnte. Für Dieter Busch, der die Besuchergruppen durch das Haus führt, ist es das zweifellos, wie er vor dem größten Schuh der Welt in der Eingangshalle betont. Von alten Hauensteiner Schuhmachern war das Teil gefertigt worden, stand jahrelang bei der Firma Schuhmarke als Werbeträger, wanderte später vor das Museum und habe bei Wind und Wetter schwer gelitten. Jetzt steht der Schuh geschützt im Inneren, ist erster Anlaufpunkt für die meisten Besucher und sehr beliebter Selfiepunkt.