Seit 30 Jahren verkauft Therese Heller Secondhand-Damenmode, Accessoires und auch Geschenkartikel in ihrem Geschäft „La Vetrina“ in der Kronenstraße in Pirmasens. Dieses Jubiläum möchte sie dort am Samstag mit ihren Kunden feiern.

Aus einer Idee wurde 1994 ein Konzept, ein Beruf, ein neues Geschäft und über die Jahre auch ein beliebter Treffpunkt. Der Espresso bei Therese gehört dazu. Ihre Stilberatung und ihr Gespür für kreative Kombinationen wird geschätzt. Das Geschäft ist gut sortiert, das Ambiente ansprechend und einladend. Nicht selten sitzen Kundinnen schon vorm Geschäft am kleinen Tisch mit den zwei Korbstühlen. Fair Fashion, Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit: Schlagworte, die man heute täglich hört. Damit ist Therese Heller ihrer Zeit weit voraus. Denn für all das steht die Secondhand-Boutique „La Vetrina“ nun bereits seit 30 Jahren.

Die gebürtige Schweizerin kam der Liebe wegen über Umwege nach Pirmasens, denn sie und ihr Ehemann sind beide Lehrer. Er bekam seinerzeit eine Stelle in Pirmasens. Sie konnte jedoch im deutschen Schulsystem nicht wirklich Fuß fassen und dann kamen relativ schnell nacheinander auch drei Kinder. Aus dieser Situation wurde dann die Idee zu der Secondhand-Boutique geboren und das Konzept der Familiensituation angepasst. Und es hat funktioniert. Seit 30 Jahren bietet sie jetzt in Pirmasens mit hochwertiger Mode aus zweiter Hand eine Alternative zur so genannten Fast Fashion. „Damit dieser Gedanke funktionieren kann, braucht es drei Parteien: Die Verkäuferin, die Käuferin, und – bei Secondhand besonders wichtig – die ,Bringerin’“, erklärt Therese Heller. Als Inhaberin könne sie schließlich nicht einfach auf Messen gehen und dort die neuesten Trends einkaufen, um diese der Kundschaft anzubieten. Sie ist darauf angewiesen, dass Kundinnen ihren Kleiderschrank aussortieren und die Sachen, die sie nicht mehr tragen oder vielleicht nie getragen haben, nicht einfach in den Container werfen, sondern sie zu ihr ins Geschäft bringen.

Spannung bei jedem Wäschekorb

Mit Spannung wird nach wie vor jeder Wäschekorb und jede Tasche mit Kleidung in Empfang genommen. Schließlich ist die Freude bei allen groß, wenn ein beispielsweise ein tolles Kleid eine neue Besitzerin findet. Wenn die Qualität von Pullover, Jacke, Hose, Kleid oder Mantel stimmt, verlängert sich so die Lebensdauer. Und Therese Heller prüft die Qualität der Waren stets genau und hat im Blick, was sich verkaufen lässt oder nicht. Nur was ihrer fachkundigen Prüfung standhält, findet auch den Weg ins Regal oder auf den Ständer bei La Vetrina. – und das auch nur für einen bestimmten Zeitraum: Was bis dahin nicht verkauft werden kann, muss wieder abgeholt werden. Von den Einnahmen beim Verkauf erhält die Bringerin 46 Prozent. Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag um 10 Uhr in der Kronenstraße 14.