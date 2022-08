Christine Göller leitete bis vor kurzem sechs Eltern-Kind-Gruppen in Münchweiler und Pirmasens. Seit 30 Jahren ist sie Dozentin bei der Familienbildungsstätte, von der sie jetzt offiziell verabschiedet wurde.

Von der klassischen Mutter-Kind-Gruppe bis hin zum Online-Mini-Club hat Christine Göller in ihren 30 Jahren als Leiterin von diversen Eltern-Kind-Gruppen einiges erlebt.

Begonnen hat alles 1992, als die heute 58-Jährige mit ihrem eigenen Sohn den Mini Club in Münchweiler besuchte. „Das hat damals Carmen Preißer gemacht, und sie hat mich dann darauf angesprochen, ob ich mir das nicht auch vorstellen könnte“, erinnert sich Göller. In der Familienbildungsstätte in Pirmasens habe sie anschließend die entsprechende Grundqualifizierung abgelegt. Gestartet ist Göller mit einer Gruppe in Münchweiler.

Christine Göller ist nie unvorbereitet gewesen

Weil der Bedarf in Pirmasens allerdings so groß war, habe sie in der Familienbildungsstätte ebenfalls mehrere Gruppen übernommen. „Und dann bin ich 30 Jahre hängen geblieben, das hätte ich am Anfang auch nie gedacht“, sagt die 58-Jährige.

Mit drei Kindern und pflegebedürftigen Eltern seien die Zeiten der Eltern-Kind-Gruppe optimal für Göller gewesen, um sich als Honorarkraft etwas dazu zu verdienen. „Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht“, blickt sie auf die Zeit als Leiterin der Eltern-Kind-Gruppen zurück. Dennoch sei es mit Arbeit verbunden gewesen. „Unvorbereitet bin ich nie in den Mini Club gegangen“, erzählt Göller. Denn das Basteln, das Malen mit Finger- und Wasserfarbe und das Singen musste stets präpariert werden.

Der digitale Mini Club war nicht befriedigend

Zu vielen Eltern habe Göller noch lange Zeit nach dem Mini Club Kontakt gehalten. „Es waren meistens schöne Gruppen und liebe Mamas“, sagt die 58-Jährige. Zum Teil habe sie sogar die Kinder ihrer ehemaligen Kinder in der Eltern-Kind-Gruppe gehabt. Die Corona-Pandemie habe zuletzt eine drastische Umstellung erfordert – einen digitalen Mini Club. „Das war nicht so befriedigend, wie in Präsenz, denn die Kinder bleiben nur ungern so lange vor einem Bildschirm sitzen“, erklärt Göller. Dennoch habe sie das Beste aus der Situation gemacht.

Jetzt will Göller jüngeren Nachfolgern die Chance geben, ihre Eltern-Kind-Gruppen zu leiten. „Ich habe für Münchweiler jemanden gefunden, der die Gruppen übernehmen wird“, verrät sie. Dort hat Göller zuletzt drei Gruppen betreut. Zum Abschied gab es für die einstige Gruppenleiterin ein Fest in der Familienbildungsstätte mit selbst gedichteten Liedern. „Es war eine schöne Zeit, aber irgendwann geht alles vorbei“, sagt Göller.