Von der kleinen Hütte im Wald zum überregional bekannten Ausflugsziel. Der Beckenhof inmitten des Pfälzerwalds ist Tom Memmers Lebenswerk. Zum 30-jährigen Bestehen des Forsthauses blickt der Wirt gemeinsam mit der RHEINPFALZ auf große Feste und anstrengende Bürokratie zurück.

Drei Tage lang hat Pirmasens das Schlabbeflicker-Festival mit Live-Musik, Straßenkünstlern und Höhenfeuerwerk gefeiert. Besucher des Festes hat DIE RHEINPFALZ nach ihren Eindrücken gefragt. Diese waren durchweg positiv.

Das lange Warten hat ein Ende. Am Mittwoch ab 10.25 Uhr steigt Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken in die Wettbewerbe der Olympischen Spiele von Paris ein.

Das erste Beachwrestling-Event des im vergangenen Jahr gegründeten Ringervereins AV 23 Pirmasens war ein voller Erfolg. Rund 200 Zuschauer erlebten spannende Kämpfe der „Gladiatoren“, die mit freiem Oberkörper nach Regeln rauften.

Die Gemeindeführung hat genug von den ungepflegten und vernachlässigten Gehwegen im Dorf. Unter dem Motto: „Bitte kehrt vor eurer eigenen Tür“ fordert die Gemeindeführung die Bürger auf, sich der Kehrpflicht zu stellen.

In den 80er-Jahren war die Firma Motorrad-Götzl in der Nähe des Pirmasenser Meßplatzes nahezu jedem zweirad-affinen Südwestpfälzer ein Begriff. Seit 2005 befindet sich die Motorradwerkstatt nun in Höheischweiler.

Golfern und Restaurantgästen ganzjährig einen angenehmen Aufenthalt auf der Anlage des Golfplatzes Pfälzerwald in Waldfischbach-Burgalben zu ermöglichen, das ist die Aufgabe von Club-Manager Tobias Leonhard und seinem Team. Täglich gibt es neue Herausforderungen. Auch bedingt durch den Klimawandel.

Wo jetzt noch Baustelle ist, sollen für die nächste Zweibrücker Weihnachtspost alle Fäden zusammenlaufen. Am Güterbahnhof wird der neue Zustellstützpunkt der Post errichtet.

Gute Nachricht für Fans des Massagebeckens: Wenn das Zweibrücker Hallenbad am 2. September nach seiner jährlichen Sommerpause den Betrieb aufnimmt, soll das Becken ebenfalls wieder benutzbar sein, so Stadtwerke-Chef Werner Brennemann.