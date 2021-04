Weil er auf seine Helfer losgegangen ist, musste ein 30-jähriger Mann am Dienstag um 17.20 Uhr am Pirmasenser Wedebrunnen von der Polizei gefesselt werden. Der Mann befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei informierte, war der 30-Jährige ohne Fremdeinwirkung über eine Stufe gestürzt. Als ihm Passanten helfen wollten, begann er wild um sich zu schlagen und zu schreien. Daraufhin riefen Umstehende die Polizei. Bei der Befragung durch die Beamten sprang der Mann unvermittelt auf und versuchte, einen weiteren Passanten anzugreifen. Einen Schlag konnten die Polizisten aber verhindern. Sie fesselten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Der angegriffene Helfer hatte sich entfernt, bevor seine Personalien notiert werden konnten. Die Polizei bittet den Mann und weitere Zeugen, sich bei ihr zu melden: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.