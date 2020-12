30 weitere Corona-Fälle in der Südwestpfalz meldet die Kreisverwaltung am Dienstag. Pirmasens (Inzidenz 216,3), Zweibrücken (61,4) und der Landkreis (101,2) werden alle drei vom Land als Risikogebiete eingestuft. Positive Testergebnisse haben am Dienstag neun Pirmasenser und zwei Zweibrücker erhalten, berichtet Kreissprecher Thorsten Höh. In den Verbandsgemeinden verteilen sich die neuen Fälle wie folgt: Dahner Felsenland (6), Hauenstein (4), Pirmasens-Land (3), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2) und Zweibrücken-Land (3). Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz gelten derzeit 353 Corona-Fälle als aktiv, 144 davon in Pirmasens. 417 Kontaktpersonen von Infizierten müssen in Quarantäne bleiben. Bis zum 15. Januar sind Südwestpfälzer, die mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert sind oder bei denen der Verdacht einer Infektion besteht, sowie deren Kontaktpersonen verpflichtet, sich eigenständig in Isolation zurückzuziehen. Nach Abschluss der Quarantäne wird eine Bescheinigung über ihre Dauer ausgestellt, teilte Höh mit. Insgesamt wurden bis heute Corona-Infektionen bei 2017 Südwestpfälzern nachgewiesen, 37 infizierte Männer und Frauen sind gestorben. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landkreises. Bei der Kreis-Hotline 06331/809700 werden allgemeine Fragen rund um das Coronavirus beantwortet (Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr).

Corona-Tests