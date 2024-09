In der Nacht zum Dienstag haben Diebe eine Firma im Industriegebiet Alte Bundesstraße in Hauenstein heimgesucht. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Gelände und stahlen mehrere Stromkabelrollen sowie mehrere hundert Meter Kupferrohre. Dabei zerstörten die Täter auch zwei Glasscheiben an Lagerhallen auf dem Gelände. Der entstandene Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.