Am Donnerstag gab 3 of Us ein kurzweiliges Konzert vor rund 400 Besuchern in Kuchems Musiksommer im Biergarten. 3 of Us, das Projekt von Klaus Reiter, spielte in anderer Besetzung als Mitte Juli in Hauenstein. Auch die Programme unterschieden sich. Man konzentrierte sich auf Perlen des Classic Rock und der 60er und 70er Jahre. Sängerin war die Zweibrücker Frontlady Katrin Seibert, dazu kam Gitarrist und Sänger Thomas Schneider. Höhepunkt war die magische Interpretation von „Summer Wine“ mit dem Duett Reiter/ Seibert. Schneider demonstrierte bei „Father & Song“ (Cat Stevens) sein Talent als Leadsänger. Das Trio wurde für den von Ohrwürmern gespickten Auftritt mit viel Beifall belohnt.