Am Samstag haben sich in der Südwestpfalz 28 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 93,5 aktuell in der Alarmstufe rot ein, ebenfalls die Stadt Pirmasens mit einem Wert von 183,9 und die Stadt Zweibrücken mit 105,3. Ein weiteres Schulkind der Grundschule Horeb wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Auch drei Kinder aus dem Luther-Kindergarten in Pirmasens, die bereits enge Kontaktperson waren, wurde positiv getestet sowie ein weiteres Kind aus der Kita Kleine Welt in Zweibrücken. Aktuell sind 415 bestätigte positive Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 135 (+13), Zweibrücken 68 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 43 (+1), Hauenstein 18 (+1), Pirmasens-Land 29 (+1), Rodalben 23 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 24 (+4), Waldfischbach-Burgalben 32 (+1) und Zweibrücken-Land 43.

Wer Symptome aufweist, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 15), der landesweiten 0800/99 00 400 (Montag bis Sonntag 8 bis 19 Uhr) oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden.