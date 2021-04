Übers Wochenende wurden in der gesamten Südwestpfalz 28 neue Covid-19-Fälle bestätigt, zehn am Sonntag und 18 am Samstag. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis nun mit einer Inzidenz von 74,9 in der Alarmstufe rot ein, die Stadt Pirmasens (79,5) sowie die Stadt Zweibrücken (61,4) ebenfalls in rot. Darunter befindet sich Mitarbeiterin aus der Kindertagesstätte in Windsberg. Die ermittelten Kontaktpersonen befinden sich bereits in Quarantäne. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 373 bestätigte positive Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 112 (zwei neue Fälle am Sonntag), Zweibrücken 47 (plus 1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 50, Hauenstein 17 (plus 2), Pirmasens-Land 26 (plus 2), Rodalben 27 (plus 1), Thaleischweiler-Wallhalben 24 (plus 2), Waldfischbach-Burgalben 26 und Zweibrücken-Land 44.