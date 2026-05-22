Über 800 Kilometer für den guten Zweck: Bei seiner Wanderung von Stuttgart nach Amsterdam erlebte Heini viele besondere Momente – und einen sehr traurigen.

Er hat es geschafft: Der 28-jährige Heini ist von Stuttgart nach Amsterdam gelaufen und hat dabei rund 3800 Euro Spenden für Betroffene der Schmetterlingskrankheit eingesammelt. Ende März begann er seine Tour, die ihn Anfang April nach Pirmasens geführt hatte. Eigentlich sei er gar kein Wanderer, erzählte der 28-Jährige bei seinem Stopp in der Horebstadt, in der er den ersten Ruhetag auf der Strecke einlegte.

Ihm sei im Vorfeld nicht klar gewesen, ob er sein selbstgestecktes Ziel erreichen werde. „Aber wenn es einfach gewesen wäre, wenn nicht das Risiko bestanden hätte, zu scheitern, dann wäre es auch weniger Wert“, sagt der Stuttgarter, der unter seinem Spitznamen „Heini“ gelaufen ist. Für die rund vierwöchige Tour nahm sich der Polizist Urlaub, die Hotels, in denen er übernachtete, bezahlte er selbst.

Bei der Probewanderung ging alles schief

Auf die Wanderung hat er sich im Vorfeld akribisch vorbereitet, vor allem die Probewanderung, bei der alles schief gelaufen sei, habe ihm viel gebracht. Da habe er gemerkt, was er an seiner Ausrüstung verbessern muss, erzählt er. Dennoch ging das Unterfangen nicht ohne Schmerzen ab: „Ich habe einige Male im Wald laut geschrien“, erzählt er. In der Regel seien seine Tagesetappen zwischen 20 und 30 Kilometer lang gewesen. Ursprünglich ging er von einer Strecke von über 900 Kilometern aus, letztlich waren es 823 Kilometer, die er bis zum Ziel zurücklegte.

Die Inspiration zur Wanderung hatte er im vergangenen Jahr gewonnen, als er ein Interview mit einem Jungen sah, der an Epidermolysis bullosa (EB) – im Volksmund „Schmetterlings-Krankheit“ – leidet. Das Video hat den 28-Jährigen so berührt, dass er sich mit dem Selbsthilfeverein Debra in Verbindung gesetzt hat und von seinem Vorhaben erzählt hat.

Viel Aufmerksamkeit durch Youtube-Videos

Zum einen wollte er auf die Krankheit aufmerksam machen, zum anderen Geld für die Betroffenen sammeln. Beide Ziele hat er erreicht: Er hat mit den Menschen, die er auf seinem Weg getroffen hat, über die Krankheit gesprochen. Jeden Tag veröffentlichte er ein Video auf der Plattform Youtube, in dem er über seine Tagesetappe berichtete.

Es gab viele schöne Erlebnisse entlang der Strecke, aber auch ein unheimliches: Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Moment in den Ardennen. Vor diesem großen, dunklen Waldgebiet habe er schon im Vorfeld viel Respekt gehabt. Mitten auf dem Weg sah sich Heini früh morgens plötzlich einer ganzen Horde Frischlinge gegenüber. Er habe dann lautstark mit sich selbst gesprochen, damit ihn die Tiere bemerken. Das habe funktioniert und die Kleinen seien im Wald verschwunden. „An dem Tag habe ich mich aber noch sehr häufig umgedreht“, erzählt er.

Für immer werden ihm auch die Interviews und Begegnungen mit den Betroffenen in Erinnerung bleiben. Das seien ganz besondere Momente gewesen. Der Vorsitzende der Debra Deutschland empfing ihn mit seiner Familie in Amsterdam, im Gepäck eine Grußbotschaft von EB-Betroffenen, die seine Wanderung verfolgt haben.

Doch es gab auch einen sehr traurigen Moment: Gegen Ende der Wanderung habe er erfahren, dass der Junge, dessen Video ihn vor einem Jahr so inspiriert hat, mit nur 23 Jahren gestorben ist, erzählt Heini.

Er ist sich sicher, dass es nicht seine letzte Aktion für die Debra sein wird. „Ich habe das Thema adoptiert“, sagt er mit Überzeugung. Es habe im positiven Sinne eine Narbe auf seinem Herzen hinterlassen, die er nicht mehr loswerden wolle.