In einem großen Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße steckte eine 28-jährige Pirmasenserin am Mittwoch zwei Flaschen Jägermeister und eine Packung Tabak im Gesamtwert von 25 Euro in ihre Handtasche und wollte den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei wurde sie vom Ladendetektiv angesprochen. Sie versuchte, zu flüchten, der Detektiv hielt sie jedoch an der Handtasche fest. „Um sich zu befreien, trat sie dem Mann gegen den Oberschenkel und flüchtete aus dem Markt. Dort lief sie aber direkt einer Polizeistreife in die Arme und wurde festgenommen“, berichtet die Polizei. Die Frau muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.