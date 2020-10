28 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz bis Donnerstagnachmittag gezählt: Zweibrücken ist mit sieben weiteren Infektionen und einem Inzidenzwert von 79 tiefrot.

Auch im Landkreis hat sich dieser Wert, der die Anzahl an Corona-Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, verschlechtert: 16 Ansteckungen hat das Gesundheitsamt im Kreis gezählt, das Landesuntersuchungsamt gibt eine Inzidenz von 67,5 an. Damit ist auch der Kreis in der Alarmstufe rot eingeordnet.

In Pirmasens sehen die Zahlen weniger dramatisch aus – mit sieben neuen Fällen und einer Inzidenz von 39,8 liegt die Stadt weiterhin in der Gefahrenstufe orange.

Bei elf Fällen konnte das Gesundheitsamt die Infektionsketten nachvollziehen. In Zweibrücken hat sich eine Kontaktperson der Reiserückkehrer aus Rumänien angesteckt. Die Infektion zweier weiterer Zweibrücker geht auf private Kontakte ins Saarland zurück. Ein Pirmasenser hat sich am Arbeitsplatz angesteckt. Im Dahner Felsenland kam es laut Kreisverwaltung zu zwei Infektionen im Zusammenhang mit einer Trauerfeier außerhalb der Südwestpfalz.

Weitere fünf Patienten (zwei in der VG Thaleischweiler-Wallhalben sowie je einer in Pirmasens und den Verbandsgemeinden Hauenstein und Waldfischbach-Burgalben) waren ebenfalls Kontaktpersonen zu bekannten Fällen.

