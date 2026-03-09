In der Schäferstraße in Pirmasens hat die Polizei am frühen Samstagmorgen einen 27-jährigen Autofahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf, wie die Polizei mitteilt. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,26 Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.