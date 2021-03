Die kleine Second-Hand-Boutique „La Vetrina“ von Therese Heller wirkt beim Eintreten einladend und gemütlich. Nach Kategorien sortiert lassen sich bunte, gemusterte, aber auch einfarbige Hosen, Kleider und Oberteile finden, die auf einen neuen Besitzer warten.

Seit 1994 betreibt Therese Heller ihren kleinen Laden in der Kronenstraße. Das Second-Hand-Shopping habe sich in diesen 26 Jahren allerdings kaum verändert. Viele Kunden seien vom ersten Tag an dabei gewesen und kaufen heute noch bei der 60-Jährigen. „Die Kunden sind mit mir groß geworden“, sagt Therese Heller.

Von dem aktuellen Trend der jungen Generation, Second-Hand-Kleidung zu kaufen, merke Therese Heller noch wenig. „Ich muss eher den älteren Menschen ein Kompliment machen“, merkt die Gründerin von „La Vetrina“ an. Bei ihr kaufen vor allem Kunden in der Altersspanne von 30 bis 70 Jahren. Heller vermutet, dass bei vielen jungen Leuten der Fast-Fashion-Trend in den Köpfen verankert ist. Also ein profitorientiertes Geschäftsmodell, bei dem laufend neue Trends geschaffen werden, damit Menschen immer mehr Kleidung kaufen. „Ich hingegen betreibe wohl eher Slow-Fashion“, stellt die Ladeninhaberin fest.

Der Nachhaltigkeitsaspekt sei den meisten Kunden bewusst. Aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sei für die Käufer wichtig. „Hier gibt es preiswerte Qualität, die in einem normalen Laden sehr teuer ist und die sich manche dort einfach nicht leisten können“, schildert Therese Heller.

Bei ihrer Second-Hand-Ware setzt die gebürtige Schweizerin auf eine hochwertige Qualität der Kleidung. Die ist manchmal gar nicht so einfach zu finden. „Meistens werden mir die Kleider im Wäschekorb gebracht und ich suche mir dann aus, was in den Laden kommt“, sagt die 60-Jährige. Abgewaschene, altmodische oder nicht in die Saison passende Kleidung wird abgelehnt.

Die Idee, einen Second,Hand,Laden zu eröffnen, kam Heller durch ihre drei Kinder. Mit ihren damaligen Arbeitszeiten im Kinderhort habe sich die Kindererziehung nicht vereinbaren lassen. Übrig blieb die Selbstständigkeit.

„La Vetrina“, was aus dem Italienischen übersetzt „das Schaufenster“ heißt, ist viel mehr als nur eine Verkaufsstätte. In Nicht-Coronazeiten gibt es regelmäßig Feste, bei dem es ein Büffet gibt und eine Modenschau veranstaltet wird. „Dadurch sind in meinem Geschäft schon viele Freundschaften entstanden“, erzählt Therese Heller. Dieser soziale Aspekt sei durch das Termin-Shopping und die Pandemie komplett ausgefallen. Für die Zukunft hofft Heller auch auf jüngere Kundschaft. Denn vom Trend der schnellen Mode hält sie wenig.