Am Samstag passierte gegen 14.50 Uhr an der Einmündung Berliner Ring/Eybergweg in Pirmasens ein Unfall, bei dem zwei junge Leute leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 67-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem Auto auf dem Eybergweg in Richtung Berliner Ring unterwegs und wollte links abbiegen. Ein 26-Jähriger aus Pirmasens fuhr auf dem Berliner Ring in Richtung Bitscher Straße. Die 67-Jährige nahm dem jungen Mann die Vorfahrt. In der Einmündung prallten die beiden Autos aufeinander. Dabei wurden der 26-Jährige und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Beide Autos nicht mehr fahrbereit − 9000 Euro Schaden

Wie die Polizei berichtet, wurden sie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die 67-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9000 Euro.