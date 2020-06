Die für Donnerstag vor der Großen Strafkammer Zweibrücken vorgesehenen Plädoyers im Sicherungsverfahren gegen einen 26-Jährigen aus Pirmasens wurden verschoben. Staatsanwältin Elisabeth Schirmer hat noch einige Fragen an den Psychiater. In dem Verfahren betreibt die Staatsanwältin die Unterbringung des Beschuldigten in ein psychiatrisches Krankenhaus, weil der Mann am 24. Juni 2018 drei Polizeibeamte mit zwei langen Küchenmessern in seiner Wohnung in Pirmasens bedroht haben soll, als sie den 26-Jährigen zurück in die Städtische Klinik nach Pirmasens bringen wollten, von wo er sich am Tag zuvor „eigenmächtig“ entfernt hatte. Er soll den Beamten gedroht haben, sie umzubringen, wenn sie in seine Wohnung kommen. Es sei ihm egal, ob sie ihre Schusswaffen einsetzen werden. Er habe schon immer gehofft, durch Polizeibeamte zu sterben. Der 26-jährige setzte sich bei seiner Festnahme zur Wehr, leistete Widerstand und beleidigte die Beamten, so die Staatsanwältin.

Gefahr bei Alkoholkonsum?

Er soll unter einer paranoiden Schizophrenie leiden, die zur Tatzeit durch Alkohol verstärkt worden sei. Er hatte 0,8 Promille Alkohol im Blut. Laut Staatsanwältin kann er infolge dieser Krankheit wegen Schuldunfähigkeit nicht bestraft werden. Während des Verfahrens bekannte sich der 26-jährige zu seiner Alkohol- und Drogensucht, will diese aber im Griff haben. Der Psychiater hat dem Gericht sowohl die Unterbringung in eine psychiatrische Klinik als auch eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt empfohlen. Bei Letzterem geht es darum, ob der Beschuldigte den Hang hat, Alkohol und berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen und die Gefahr besteht, dass er infolge dieses Hanges „erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird“. Dazu soll der Psychiater erneut auf Antrag der Staatsanwältin am 9. Juni um 16 Uhr gehört werden. Als weiterer Termin benannte die Vorsitzende den 29. Juni.