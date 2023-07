Ihrem Namen alle Ehre machten am Samstag die „Rennmäuse“ Bruchweiler beim Kinder-Leichtathletik-Sportfest der SG Bruchweiler. Rund 250 Kinder aus Vereinen der ganzen Pfalz wuselten bei dieser beliebten Veranstaltung über den Sportplatz und steckten mit ihrer Begeisterung auch die zahlreichen Zuschauer an. Die Teams der Gastgeber landeten mehrmals auf dem Siegertreppchen ganz oben. Früh übt sich, wer einmal Erfolg im Sport haben will, jedoch haben die Sportverbände erkannt, dass das behutsame Heranführen an teils technisch komplexe Sportarten nicht nur mehr Spaß macht, sondern auch methodisch sinnvoll ist. So durften sich die Kinder, abhängig von der Einteilung in die Altersklassen U8, U10 und U12, in Disziplinen beweisen, die zwar bereits Elemente der jeweils „erwachsenen“ Sportart beinhalteten, jedoch altersgerecht modifiziert waren. Hoch-Weitsprung bei der U8 und Stabweitsprung (U12) führten beispielsweise zu den anspruchsvollen Hoch- und Weitsprungdisziplinen hin.

Platz eins der U8-Klasse erreichte das Rennmäuse-Team, gefolgt von den Rödersheimer Raketen und den Speedys des TV Offenbach. Über Platz zwei durften sich die Rennmäuse in der U10 freuen, hier waren die „Wilden Teufel“ des 1. FC Kaiserslautern nicht zu schlagen, Platz drei ging an die Superkids des TV Offenbach. Zwei punktgleiche Siegerteams gab es in der U12 mit den „Fliegenden Teufeln“ des FCK und den Rennmäusen Bruchweiler, Dritte wurden „Die Minions“ der TSG Neustadt.