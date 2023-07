„Es ging damit los, dass meine Frau einen Ofen wollte“, erzählt Thomas Ramster. Den Wunsch wollte er seiner Martina natürlich erfüllen. Mit ungeahnten Folgen. Jetzt feiert das Familienunternehmen 25-jähriges Firmenbestehen.

Flammkuchen essen gehen im Elsass, das war der Auslöser. Danach sah die Welt für Thomas Ramster ganz anders aus. Denn seine Frau Martina hatte auf einmal den Wunsch, einen eigenen Ofen für die leckere Tarte flambée zu Hause zu haben. Für den Maschinenschlosser war das eine Herausforderung. Er fuhr nach Colmar, begutachtete Flammkuchenöfen jeder Art und fand sofort heraus: Die Feuerstelle der Modelle in Frankreich war nicht hoch genug. Daraufhin baute er gleich drei verschiedene Öfen, weil er nicht sicher war, welcher am besten funktionieren würde. Eigentlich wollte Martina Ramster ja nur die zwei übrig gebliebenen Öfen verkaufen, doch dann waren alle drei weg und schon bald existierte eine Warteliste von 50 Kunden. Das war der Anfang. Denn dann stellte der gelernte Maschinenschlosser keine Maschinenbauteile mehr her, sondern Holzbacköfen.

„Ich gehe davon aus, dass wir im mobilen Bereich von Holzbacköfen die Größten in Deutschland sind“, erzählt Ramster, der seine Produkte auch in der Schweiz, in Österreich und Frankreich vertreibt. Gerade ist er dabei, einen Vertrieb in den USA zu etablieren, in Florida. Dort würden viele Deutsche wohnen. Außerdem sei das ganze Jahr über Grillwetter und die Kaufkraft sei gut.

Weiter auf Expansionskurs

Auch nach 25 Jahren sprüht Ramster vor Leidenschaft und Geschäftsideen. „Die besten Ideen kommen mir zwischen Nieder- und Obersimten“, sagt der Franke, für den es herausfordernd bleibt, seine Gewölbeöfen aus Schamottesteinen, Grills und Westernküchen immer weiter zu optimieren. Den Holzbackofen Le Rond, der jahrelang sein Verkaufsschlager war, hat er inzwischen um 20 Zentimeter tiefer gemacht, weil sich so die Wärme besser halte. „So kann man eine Pizza backen wie in Neapel“, freut er sich. Das Ergebnis: Seit diesem Jahr habe der Holzbackofen Le Rond 2 seinen Vorgänger als Verkaufsschlager überholt. Allein seine Erweiterungen würden die Produkte besser machen, erzählt er. Viele Kunden würden inzwischen die Smokerbox und den Aschebehälter schätzen. Bei Westernküchen sei die Asado-Halterung angesagt. Da könne man Fische aufhängen, aber auch ein ganzes Schwein.

Das Unternehmen ist weiterhin auf Expansionskurs, Umsatzzahlen verrät er aber nicht. „Was unser Familienunternehmen einzigartig macht, ist, dass wir Öfen nach Kundenvorstellungen herstellen“, sagt Ramster. Für Peter Scharff, den Veranstalter des Pfälzer Foodrock Open Airs hat er einen Ofen gebaut, weil der eine elektrische Variante verwenden wollte. Das Ergebnis: Ein Holzbackofen, in den zehn Bleche passen. Ein weiteres Modell sei beim Münchner Oktoberfest im Einsatz und könne 18 Spanferkel auf einmal grillen.

Großteil der Kunden kommt nicht aus der Region

Auch blieb es nicht bei der Entwicklung von Öfen und Grills. Die Ramsters bieten inzwischen eine breite Palette an Gewürzen und Mehlmischungen an und geben ihre Leidenschaft in den Workshops ihrer Grill- und Backschule weiter. Aus ganz Deutschland würden die Teilnehmer inzwischen anreisen, erzählt der Unternehmer, der der Liebe wegen in die Waldpfalz kam. So nennt er liebevoll seine Wahlheimat.

Durch die Rührigkeit der Geschäftsführung platzte die anfängliche Halle in der Zeppelinstraße schnell aus allen Nähten. Mit dem Nachbargrundstück konnten die Ramsters ihre Produktions- und Verkaufsfläche auf 2600 Quadratmeter vergrößern. Doch auch die reicht inzwischen nicht mehr. Deswegen hat das Unternehmen drei Hallen in Pirmasens angemietet, um die Öfen und Westernküchen zu lagern. Die Produktion habe sich gesteigert, erzählt Ramster, der 15 Mitarbeiter beschäftigt. Das seien vor ein paar Jahren noch mehr gewesen. Doch das Lasern und Lackieren hat er ausgelagert. Die meisten Kunden kämen gar nicht aus der Umgebung, erzählt er, sondern aus Bayern, Baden-Württemberg und den angrenzenden europäischen Ländern. Gleich zwei Wochen nach dem Backfest gehe es dann weiter zur deutschen Grillmeisterschaft nach Stuttgart. Dort habe er bereits Titel als Deutscher Meister in den Sparten „Bratwurst“ und „Hohe Rippe“ errungen.

„Mit Feuer und Flamme“ heißt sein Slogan und der sei genau passend. „Ich brenne für meine Öfen“, gesteht Ramster, der sich anfänglich sogar geweigert hatte, seine Firma für Maschinenbauteile an den Nagel zu hängen. Doch jetzt weiß er: „Es war der richtige Schritt.“