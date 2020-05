Bei einem Streit am Montagabend im Bereich des Exerzierplatzes in Pirmasens wurde ein 25-Jähriger vermutlich mit einem Messer am Oberarm verletzt. Das hätten erste Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 25-Jährige war um 19.44 Uhr mit einem 24-Jährigen aneinandergeraten. Bei dem Streit ging es um eine Frau. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 25-Jährige eine Wunde am rechten Oberarm, die im Städtischen Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.