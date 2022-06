Die Kreisverwaltung in Pirmasens hat am Dienstag über die Infektionslage mit Blick auf das Coronavirus in der Südwestpfalz informiert. Die Lage stellt sich folgendermaßen dar: Seit Freitag wurden in der Region weitere 385 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte: 546 für den Landkreis Südwestpfalz, 381 für Pirmasens sowie 706 für Zweibrücken. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 636. Stand Dienstag, 28. Juni, waren insgesamt 25 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht bei fünf hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Zudem sind wieder einige Einrichtungen Teil des Infektionsgeschehens: Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft im Kindergarten Dellfeld, zwei Kinder im Kindergarten St. Elisabeth Waldfischbach-Burgalben sowie zwei Betreuungskräfte und vier Kinder im Kindergarten Mittelbach und eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Röntgenstraße in Zweibrücken. Insgesamt wurden bis heute 46.106 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 265 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 46.106 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (10.901/61 neu), Zweibrücken (9573/95), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (3756/45), Verbandsgemeinde Hauenstein (2170/24), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (2874/22) die Verbandsgemeinde Rodalben (3963/26), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (4753/34), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (3435/32) sowie die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (4681/46).