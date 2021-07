In der vergangenen Woche wurden im Wald bei Leimen 25 Kaninchen ausgesetzt, die in der Folge ins Pirmasenser Tierheim kamen. Von dort sollen sie nun vermittelt werden. Es handelt sich um zwei Muttertiere und 23 Jungtiere. „Wir haben sie inzwischen unserer Tierärztin vorgestellt. Es geht allen soweit gut. Von den Jungtieren sind 19 weiblich, vier männlich. Die jungen Böckchen werden wir noch bei uns kastrieren“, teilt das Tierheim mit.

Schwarze Exemplare sind schwerer zu vermitteln

Alle Tiere sollen nun in ein artgerechtes, neues Zuhause vermittelt werden. Kaninchen brauchen Artgenossen sowie ausreichend große Freigehege, in dem sie sich dauerhaft bewegen können. „Unsere Fundkaninchen sind schwarz. Leider macht ihre Fellfarbe die Vermittlung tatsächlich schwieriger. Das haben wir leider in der Vergangenheit immer wieder bemerkt“, erklärt das Tierheim, das dennoch auf eine Vermittlung hofft. Kontakt: 06331/65977, E-Mail info@tierheim-pirmasens.com.