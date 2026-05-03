Frühe Führung, dann der Einbruch: Hermersberg verliert zu Hause gegen den Tabellenfünften SV Kirchheimbolanden. Und am Freitag steht schon der nächste richtige Kracher an.

Herber Rückschlag für Landesligist SV Hermersberg im Aufstiegsrennen! Vor 250 Zuschauern musste der Tabellenzweite am Sonntag eine verdiente 2:4 (1:2)-Heimniederlage gegen den Fünften SV Kirchheimbolanden hinnehmen.

Ludy: „Wir waren zu träge“

Der Rückstand auf Spitzenreiter VfR Baumholder (53 Punkte) beträgt nun fünf Zähler. Am kommenden Freitag muss der SVH in Baumholder zum Spitzenspiel antreten. Bei einer Niederlage ist der Tabellenführer nicht mehr einholbar. Als Dritter sitzt die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied mit einem Spiel weniger (ein Punkt zurück) dem SVH-Team im Nacken. Und Meisenheim hat im Vergleich zu Hermersberg, zumindest auf dem Papier, das leichtere Restprogramm.

„Mit der Leistung von heute hat man in den Relegationsspielen auch nicht unbedingt was zu suchen“, redete Hermersbergs Spielertrainer Christopher Ludy, der einige Stammspieler ersetzen musste, hinterher Klartext. Dabei hatte sein Team nach nur fünf Minuten einen Start nach Maß erwischt. Nach einer Ecke bekam Kirchheimbolanden den Ball nicht aus dem Strafraum, Lukas Bißbort traf aus dem Getümmel. Es war bereits sein 16. Saisontor. „Vielleicht war der Start zu gut. Die ersten zehn Minuten war das okay. Danach ging lange gar nichts mehr“, bemängelte Ludy. „Da waren wir zu träge und sind auch verdient mit einem Rückstand in die Pause.“

Riemer: „Aktuell macht es riesigen Spaß“

Wesentlich besser gelaunt war Ludys Gegenüber Timo Riemer. Der 37-Jährige wechselte sich nach 65 Minuten selbst ein, übrigens ohne sich vorher in irgendeiner Weise aufzuwärmen. Seiner Leistung tat das keinen Abbruch. Nach der Ampelkarte für Marvin Hendricks (60 .) mussten die Gäste bis zum Spielende mit einem Mann weniger auskommen. Der 1,93 Meter große Riemer stabilisierte in der Restspielzeit mit Erfolg die eigene Abwehr. „Wie erwartet war es unangenehm, hier zu spielen. Die Zuschauer, der nicht so gute Platz haben ihr Übriges getan. Anfangs waren wir einfach nicht giftig genug“, sagte Riemer.

Danach lobte der Coach aber sein Team: „Ich bin der Meinung, dass wir über eines der spielerisch besten Teams der Liga verfügen. Das hat man heute gesehen. Aktuell macht es mit dieser Mannschaft riesigen Spaß.“ Beim Ausgleich (19.) kam den Gästen aber ein Fehler von Hermersbergs Keeper Noah Wächter zu Hilfe. Der Torwart ließ einen nicht allzu scharf getretenen Freistoß von Felix Reißmann nach vorne abprallen, Simon Bumb staubte zum Ausgleich ab. Reißmann war auch am SVK-Führungstor beteiligt. Leonid Morina nutzte seinen Steilpass gegen die hoch stehende Abwehr der Heimelf – 2:1 (34.).

Ludy nimmt seinen Torwart Wächter in Schutz

Nach der Pause wurde es nicht besser für Hermersberg. Yannick Krist (46.) und Christopher Egelhof (47.) verpassten das mögliche 3:1 für die Gäste. Das folgte dann in Minute 48. Der teilweise orkanartige Wind ließ den Abstoß von SVK-Schlussmann Thomas Arnold bis in den Hermersberger Strafraum fliegen. Dort „vernaschte“ Rico Sprenger einen Gegenspieler und traf mit einem kernigen Rechtsschuss aus zwölf Metern. Hermersberg blieb kaum Zeit zum Durchschnaufen. Nach 54 Minuten donnerte Reißmann einen Freistoß aus fast 40 Metern, ebenfalls mit Windunterstützung, in den rechten Torwinkel. Torwart Wächter wirkte dabei nicht ganz schuldlos. „Noah hat uns schon so oft gerettet. Auch deshalb ist mir das zu einfach, ihm heute Vorwürfe zu machen“, nahm Ludy seinen Keeper aber aus der Schussbahn.

In Überzahl entwickelte Hermersberg endlich mehr Druck. Der eingewechselte Johannes Heid verkürzte per Kopf auf 2:4 (70.). Danach verteidigte Kirchheimbolanden aber nahezu alles vom eigenen Tor weg.