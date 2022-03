Nach dem Stand von Montag, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz seit Samstag weitere 232 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu die Inzidenzwerte 1076 für den Landkreis, 963 für Pirmasens sowie 1043 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 7,50. Im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstarb eine dreifach geimpfte Pirmasenserin im Alter zwischen 90 und 95 Jahren.

Die seit 2. März geltenden Einschränkungen für Besucher im Haus am Kurpark in Dahn wurden im betroffenen Wohnbereich bis 6. April verlängert. Dagegen können heute die Besuchseinschränkungen im Pro Seniore in Pirmasens planmäßig und in drei Wohnbereichen im Haus Rosengarten der AWO in Zweibrücken vorzeitig enden. Insgesamt wurden bis heute 29.063 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 232 Personen mit Corona-Infektion verstorben.