Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts – der gesamten Südwestpfalz – wurden am Dienstagmittag 23 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Damit liegt der Landkreis bei einer Inzidenz von 101,2 in der Alarmstufe rot, Pirmasens mit 151,6 ebenfalls in rot und Zweibrücken (43,9) in orange. Unter den neu Erfassten sind zwei Kinder aus dem Kindergarten in Merzalben; laut Kreisverwaltung sind dort aber keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Aktuell gibt es 287 bestätigte Fälle, fünf mehr als am Vortag. Sie verteilen sich auf Pirmasens mit 97 (minus 5), auf Zweibrücken mit 28 (minus 1) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland mit 6 (plus 2), Hauenstein mit 7 (plus 1), Pirmasens-Land mit 24 (minus 1), Rodalben mit 28 (plus 6), Thaleischweiler-Wallhalben mit 27 (plus 1), Waldfischbach-Burgalben mit 10 (minus 2) und Zweibrücken-Land mit 60 (plus 4) Fällen.