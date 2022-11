Zweimal führte der FK Pirmasens, zweimal glich der TuS Mechtersheim aus. So endete in der Süd-Staffel der Fußball-Oberliga das Spitzenspiel zwischen dem bisherigen Tabellenführer und dem Vierten leistungsgerecht 2:2 (1:1).

FKP-Trainer Martin Gries setzte auf die Elf von Jägersburg und eine Überrumpelungstaktik. Gleich nach dem Anpfiff ging es steil nach vorne, Kristof Scherpf hatte so bereits nach 14 Sekunden die Chance zum 1:0. Das Tor fiel dann in der 14. Minute. Luka Dimitrijevic traf mit einem kunstvollen, aber nicht unhaltbaren Freistoß von halblinks unter die Latte. Die Pirmasenser Führung hielt nur drei Minuten. Als in der FKP-Abwehr so gar nichts stimmte, köpfte Robin Muth nach Linksflanke von Nico Schubert das 1:1.

Dichter Nebel

In der zweiten Halbzeit wurde der Nebel dichter, das Publikum konnte oft nur mutmaßen, wer gerade am Ball war. Das 2:1 (47.) für Pirmasens erzielte Dennis Krob, der nach Kleins Parade gegen Moritz Theobald nach eigenen Worten „dort stand, wo ein Stürmer stehen muss“, den Abpraller über die Linie drückte. Die spielerisch starken Mechtersheimer verdienten sich das 2:2 (83.) des eingewechselten Albert Jungblut, der einen Fehler von FKP-Verteidiger Manuel Grünnagel ausnutzte. Schubert vergab dann noch die Riesenchance zum Mechtersheimer Siegtor. „Es wäre natürlich ein Traum gewesen, hier in der 90. Minute noch zu gewinnen“, sagte TuS-Coach Ralf Gimmy. Kollege Martin Gries merkte zu der verlorenen Tabellenführung an: „Ich sehe immer das Positive. Wir haben jetzt vier Spiele in Folge nicht verloren.“