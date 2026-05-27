Zwei Unbekannte haben in der Fröhnstraße einen 22-Jährigen überfallen. Der Überfall geschah in der Nacht zu Mittwoch zwischen 1 und 2 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Der Mann hatte sich nach eigenen Angaben über eine Social-Media-Plattform mit einem Unbekannten verabredet. Vor Ort sprach ihn ein Mann an, packte ihn und hielt ihn fest. Ein zweiter Mann kam hinzu, beide schlugen und traten auf den 22-Jährigen ein.

Einer der Täter stahl dem Opfer das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das gestohlene Mobiltelefon fanden die Beamten in der Umgebung. Die Hintergründe sind unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0631 369-13312 zu melden.