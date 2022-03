Am Wochenende hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung über 211 neue Corona-Infektionen in der Südwestpfalz informiert. Insgesamt wurden damit 28.831 Personen in der Region positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Südwestpfalz den Angaben zufolge 231 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (7233/38 neu), Zweibrücken (6101/57), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (2215/17), die Verbandsgemeinde Hauenstein (1343/5), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (1756/11), die Verbandsgemeinde Rodalben (2452/23), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (2853/19), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (1975/14) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (2903/27). Aufgrund der weiterhin großen Fallzahlen und der wegen des hohen Arbeitsaufkommens im Gesundheitsamt teils verzögerten Erfassung, werden alle Betroffenen gebeten, die wichtigsten Informationen auf der Homepage unter www.lksuedwestpfalz.de aktiv abzurufen. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte 1175 (Landkreis Südwestpfalz), 1005 (Pirmasens) sowie 1123 (Zweibrücken).