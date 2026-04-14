Ein junger Mann musste sich vor Gericht verantworten, weil er mit Cannabis gehandelt sowie seine Freundin gewürgt und mit dem Tode bedroht haben soll.

Im Mai 2025 durchsuchte die Polizei die Wohnung in Pirmasens, in der der heute 21-jährige Angeklagte mit seinen Eltern und Geschwistern wohnte. Die Maßnahme richtete sich sowohl gegen den Vater, gegen den ein Haftbefehl in anderer Sache vollstreckt wurde, als auch gegen den Angeklagten. Letzterer war einen Monat zuvor in der Bahnhofstraße kontrolliert worden – dabei wurden 1,22 Gramm Haschisch und sein Handy sichergestellt, auf dem sich Chats über Drogenverkäufe fanden. Bei der Durchsuchung im Mai fanden die Beamten in einem Schrank im Flur 8100 Euro, die in eine Decke eingewickelt waren. Der Angeklagte soll gegenüber der Polizei zunächst angegeben haben, das Geld gehöre ihm. Wenig später soll er betont haben, das Geld gehöre ihm und seinem Vater. In der Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht Pirmasens brachte er aber auch seinen Onkel als Eigentümer ins Spiel.

Ein Kriminalbeamter berichtete, dass der Angeklagte bei der Durchsuchung nicht wollte, dass sein Smartphone sichergestellt wird – wie sich herausstellte aus gutem Grund. Bei der Auswertung der Telefondaten fanden die Ermittler Aufzeichnungen über Geschäfte des Mannes, bei denen es um mehrere Kilogramm Drogen ging, so der Beamte. Die Drogen seien den Abnehmern auf Nachfrage angeboten worden. Für die Ermittler sei es offensichtlich gewesen, dass die 8100 Euro aus den Drogenverkäufen stammten, obgleich die Summe in 200-Euro-Scheine gestückelt gewesen sei. Staatsanwaltschaft und Schöffengericht sahen keinen Grund, warum das Geld nicht dem Angeklagten gehören sollte. Der 21-Jährige räumte den Drogenverkauf ein.

Frühere Freundin: Er soll bestraft werden

Zudem war der 21-Jährige einer weiteren Straftat angeklagt – gegen seine damalige Freundin. Die 18-Jährige berichtete von einem Streit zwischen ihnen im Oktober 2025 in der Wohnung der Frau. Dabei habe er ihr die Kehle zugedrückt und gedroht, ihr den Kopf abzuschneiden, sollte sie sich von ihm trennen. Laut einem ärztlichen Bericht erlitt die Frau eine HWS-Distorsion, eine Prellung des Jochbeins und Schürfwunden.

Der Angeklagte bestritt diese Vorwürfe. Es war eine On-off-Beziehung, sagte er. An jenem Tag sei es zu einem Streit vor dem Haus gekommen, bei dem ihm die Frau eine Backpfeife verpasst habe. Später habe die Frau wieder versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. So ein schlimmer Mensch könne er also nicht sein, folgerte der 21-Jährige. Die 18-Jährige habe ihm gegenüber ihre Anzeigenerstattung bereut, aber auch gesagt, sie könne daran nichts mehr ändern. Vor Gericht erklärte die junge Frau, dass der Angeklagte bestraft werden sollte und ein Zusammentreffen vor dem Haus erst nach dem Vorfall mit dem Würgen erfolgt sei, als sie zu ihren Eltern wollte.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Jugendschöffengericht hat den 21-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge verurteilt. Er muss für zwei Wochen in den Jugendarrest und für sechs Monate den Betreuungsweisungen des Pfälzischen Vereins für soziale Rechtspflege folgen. Zudem ordnete das Gericht an, die 8100 Euro einzuziehen. Die Richterin warnte den Mann: Im Erwachsenenstrafrecht läge man bei diesen Taten im Bereich von zwei Jahren Gefängnis. Der Arrest solle ihm vor Augen führen, wie es ist, wenn man nicht gehen kann, wohin man will. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.