Beim Pirmasenser Kunststoff-Unternehmen Profine sind derzeit 21 Corona-Fälle bekannt. Das teilte Profine-Sprecher Martin Schweppenhäuser mit. Die Mitarbeiter, die sich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben, wurden demnach bei regelmäßigen Testungen entdeckt. Die betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne, berichtete Schweppenhäuser. Die Fälle seien in mehreren Abteilungen aus der Produktion aufgetreten. „Wir stehen dazu in ständigem Kontakt zur Werksärztin sowie zum Gesundheitsamt“, versichert der Sprecher.

Um dem Ausbruch zu begegnen, mache Profine tägliche Schnelltests in der Belegschaft. Darüber hinaus gelte eine verschärfte FFP2-Maskenpflicht, so Schweppenhäuser. In den Räumen dürften sich nur eine bestimmte Anzahl von Menschen aufhalten, und der Mindestabstand von 1,5 Metern müsse eingehalten werden. Der Fortgang der Produktion sei nicht gefährdet.