In der Südwestpfalz werden aufgrund der Corona-Pandemie und der ab Samstag in Rheinland-Pfalz geltenden Beschränkungen in diesem Jahr keine Männerfußballspiele in den A-, B- und C-Klassen mehr ausgetragen. Dies teilte der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, Reiner Ehrgott, am Freitagabend mit. Ins neue Jahr verlegt wurden auch die fürs Wochenende geplanten Verbandsligaspiele Eintracht Bad Kreuznach gegen FK Pirmasens II und SG Rieschweiler gegen SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach sowie die Landesligapartie der Sportfreunde Bundenthal gegen die VB Zweibrücken.