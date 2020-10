Noch vor ein paar Tagen war Nikolaus Habjan zuversichtlich und voller Vorfreude, seinen eigentlich schon im vergangenen Jahr im Rahmen des Festivals Euroclassic geplanten Auftritt in Pirmasens am Samstag nachholen zu können. Heute dann das Aus.

Wie so viele andere ist auch sein Konzert „Ich pfeif auf die Oper“ in der Pirmasenser Festhalle dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Aber nicht endgültig, wie Sonja Mäß vom Kulturamt versichert. Es soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Wann genau steht derzeit allerdings noch nicht fest, da sich gerade die Ereignisse überschlagen und an eine konkrete Planung nicht zu denken ist.

In einem Brief wendet sich Nikolaus Habjan persönlich an das Pirmasenser Publikum. Er schreibt:

„Liebe Veranstalter der Stadt Pirmasens, liebes, verehrtes Publikum. Schweren Herzens müssen wir unser Konzert mit mir, Nikolaus Habjan und den wunderbaren Musikern Ines Schüttengruber (Klavier, Cembalo), Nikolai Tunkowitsch (Violine), Marie Spaemann (Violoncello) und Helmut Stippich (Akkordeon, Harmonika) am Samstag, 31. Oktober, bei Ihnen in Pirmasens absagen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der seit dem Wochenende gültigen Einstufung Österreichs (außer Kärnten) als Hochrisikogebiet und der darauf folgenden dringenden Reisewarnung für sämtliche Reiseaktivitäten können wir es nicht verantworten, den dringlichen Appellen der österreichischen Regierungen, auf nicht zwingend notwendige Reisen zu verzichten, nicht zu folgen.

Uns ist bewusst, dass dieser Konzertabend ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Pirmasens ist und von vielen Besucherinnen und Besuchern sehnsüchtig erwartet wurde. Auch wir haben uns sehr auf das Pirmasenser Publikum gefreut! Aufgrund der rapide steigenden Zahl an Infektionsfällen bleibt uns jedoch keine Alternative, als unser Gastspiel in diesen unsicheren Zeiten abzusagen. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, diese Pandemie so schnell wie möglich zu überwinden und verzichten daher schweren Herzens ab sofort auf alle nicht zwingend notwendigen Reisen.

Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und alle möglichen Alternativen ausgelotet, leider ohne Erfolg. Allerdings blicken wir – trotz Pandemie und aktuell schwieriger Lage – positiv gestimmt in die Zukunft und hoffen sehr darauf, zu einem späteren Zeitpunkt, unser Konzert nachholen zu können und dürfen. Wir suchen gerne zeitnah gemeinsam mit den Veranstaltern der Stadt Pirmasens nach einem Alternativtermin im nächsten Jahr und freuen uns darauf, Sie dann alle gesund zu sehen!

Vielen Dank für Ihr Verständnis und mit herzlich-musikalischen Grüßen aus Wien Ihr Nikolaus Habjan und Musikensemble.“

Infos

Die bereits gekauften Karten für das Konzert von Nikolaus Habjan am Samstag in der Pirmasenser Festhalle behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin im kommenden Jahr.