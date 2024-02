Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lucca Woll und Michael Boßlet, beide Schüler an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Pirmasens, haben an ihrer Schule eine Spendenaktion für ein an Krebs erkranktes Kind gestartet. Inzwischen sind bei der Aktion, die auch von Lehrern unterstützt wird, 2000 Euro zusammengekommen.

Johannes ist 13 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern und seinen vier Brüdern in der Gemeinde Mommenheim (Landkreis Mainz-Bingen). Seit fünf Jahren kämpft der Junge gegen ein sogenanntes