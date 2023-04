Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag in Kuchems Biergarten im Neufferpark „Freds Fest“ statt. In Erinnerung an den im Juni verstorbenen Journalisten, Musiker und Menschen Fred G. Schütz luden Ehefrau Friederike Quien-Schütz und Sohn Fabian Schütz gemeinsam mit Musikerfreunden aus vielen Jahrzehnten zu diesem Fest ein.

Nach Beginn im engsten Kreis fanden sich im Laufe des Nachmittags etwa 200 weitere Freunde, Kollegen und Musiker ein, um „ihren Fred“ ein letztes Mal zu feiern. Doch es fühlte