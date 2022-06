Ein heute 19-jähriger Schüler hatte im September vergangenen Jahres gegen 21.30 Uhr vor einer Bankfiliale in der Schloßstraße den Telefonhörer eines öffentlichen Telefons abgerissen und in seinen Rucksack gesteckt. Am Mittwoch musste er deshalb vor der Jugendrichterin erscheinen.

Die Anklage lautete auf gemeinschädliche Sachbeschädigung, da er „Gegenstände, die zum öffentlichen Nutzen dienen, beschädigt oder zerstört“ hatte.

„Ich war’s“, gestand der 19-Jährige. Er sei mit Freunden unterwegs gewesen und habe ein „bisschen zu viel getrunken gehabt“, war seine Begründung für die Tat. Die Polizei hatte ihm am nächsten Tag den Telefonhörer abgenommen. Warum er ihn mitgenommen hatte, wusste der junge Mann nicht. „Man kann nicht soviel damit anfangen“, meinte die Jugendrichterin.

Das Angebot der Staatsanwaltschaft, das Verfahren ohne Gerichtsverhandlung einzustellen, wenn er 20 Sozialstunden verrichten oder 100 Euro zahlen würde, hatte der Schüler nicht angenommen, war zu hören. Er habe „private Probleme mit sich selbst“ gehabt, sagte er. Aber er sei bereit, Stunden abzuleisten.

Mit Einverständnis der Staatsanwältin stellte das Gericht daraufhin das Strafverfahren vorläufig ein. Wenn der 19-Jährige 20 Stunden gemeinnützige Arbeit erbracht hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Bei einer Verurteilung würden es mehr Stunden werden, warnte ihn die Richterin. Und Schadenersatzforderungen können auch noch auf ihn zukommen.