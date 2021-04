20 weitere Covid-19-Fälle haben sich am Dienstag in der gesamten Südwestpfalz bestätigt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den Landkreis eine Inzidenz von 80,1, für Pirmasens 149,1 und für Zweibrücken 155. Ein infizierter Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist gestorben. Von den positiv Getesteten leben aktuell in Pirmasens 161 (+2), in Zweibrücken 97 (+3) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 60 (+4), Hauenstein 14, Pirmasens-Land 18 (-1), Rodalben 18 (-1), Thaleischweiler-Wallhalben 38 (-2), Waldfischbach-Burgalben 23 (-1) und Zweibrücken-Land 26 (-1). Wer Symptome hat, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr), der landesweiten 0800/9900400 (Montag bis Sonntag 8 bis 19 Uhr) oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden.