Fußball RHEINPFALZ Plus Artikel 2:0 – Lenny Classen und Samuel Germann treffen im Finale

Das Siegerteam der Grundschule Clausen/Donsieders mit Gratulantinnen: von links Turnier-Organisatorin Diana Matheis, Frederick J
Das Siegerteam der Grundschule Clausen/Donsieders mit Gratulantinnen: von links Turnier-Organisatorin Diana Matheis, Frederick John (mit grünem Shirt), Johann Semmet, Lenny Classen, Adriana Germann, Tom Vogt, Kian Stein, Samuel Germann, Valera Ivanov, Leo Mantke, Jacob Rios Potrony (verdeckt), Neo Jüllig und Landrätin Susanne Ganster im Rodalber Lindersbachstadion.

Die Grundschule Clausen/Donsieders hat das Fußballturnier der Grundschulen der östlichen Landkreishälfte gewonnen.

Neun Teams spielten am Montag im Rodalber Lindersbachstadion zunächst in zwei Vorrundengruppen. In Gruppe A setzte sich Clausen/Donsieders souverän durch. Gleich zum Auftakt gelang ein 5:0-Erfolg gegen Fischbach. Auch gegen Sauertal/St. Georg und Merzalben/Leimen war die Mannschaft erfolgreich. Den zweiten Platz sicherte sich Lemberg, das unter anderem Fischbach mit 3:0 besiegte und sich mit einem Unentschieden gegen Sauertal/St. Georg den Einzug ins Halbfinale sicherte.

In Gruppe B landete Dahn mit sieben Punkten auf Platz eins. Das Team schlug Hauenstein und Münchweiler jeweils mit 2:0. Rodalben erreichte als Gruppenzweiter die Vorschlussrunde.

Im ersten Halbfinale setzten sich dann die Lemberger Kinder nach einer spannenden Partie mit 2:0 gegen Rodalben durch. Das zweite Halbfinale gewann Clausen/Donsieders ebenfalls mit 2:0 gegen Dahn.

Dahn gewinnt Spiel im Platz drei

Das Spiel um Platz drei entschied Dahn mit 3:0 gegen Rodalben für sich. Im umkämpften Finale behielt Clausen/Donsieders durch Tore von Lenny Classen und Samuel Germann mit 2:0 gegen Lemberg die Oberhand.

Mit dem Turniersieg hat sich Clausen/Donsieders zudem für das Bezirksendspiel gegen den Stadtsieger qualifiziert. Der Stadtmeister wird am Donnerstag von 9 bis etwa 12 Uhr im Pirmasenser Sportpark Husterhöhe ermittelt.

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