Die Grundschule Clausen/Donsieders hat das Fußballturnier der Grundschulen der östlichen Landkreishälfte gewonnen.

Neun Teams spielten am Montag im Rodalber Lindersbachstadion zunächst in zwei Vorrundengruppen. In Gruppe A setzte sich Clausen/ Donsieders souverän durch. Gleich zum Auftakt gelang ein 5:0-Erfolg gegen Fischbach. Auch gegen Sauertal/St. Georg und Merzalben/ Leimen war die Mannschaft erfolgreich. Den zweiten Platz sicherte sich Lemberg, das unter anderem Fischbach mit 3:0 besiegte und sich mit einem Unentschieden gegen Sauertal/St. Georg den Einzug ins Halbfinale sicherte.

In Gruppe B landete Dahn mit sieben Punkten auf Platz eins. Das Team schlug Hauenstein und Münchweiler jeweils mit 2:0. Rodalben erreichte als Gruppenzweiter die Vorschlussrunde.

Im ersten Halbfinale setzten sich dann die Lemberger Kinder nach einer spannenden Partie mit 2:0 gegen Rodalben durch. Das zweite Halbfinale gewann Clausen/Donsieders ebenfalls mit 2:0 gegen Dahn.

Dahn gewinnt Spiel im Platz drei

Das Spiel um Platz drei entschied Dahn mit 3:0 gegen Rodalben für sich. Im umkämpften Finale behielt Clausen/Donsieders durch Tore von Lenny Classen und Samuel Germann mit 2:0 gegen Lemberg die Oberhand.

Mit dem Turniersieg hat sich Clausen/Donsieders zudem für das Bezirksendspiel gegen den Stadtsieger qualifiziert. Der Stadtmeister wird am Donnerstag von 9 bis etwa 12 Uhr im Pirmasenser Sportpark Husterhöhe ermittelt.