Tradition trifft Tradition: Die vor 20 Jahren in Berlin im Finale des Junioren-DFB-Pokals siegreiche U19 des 1. FC Kaiserslautern – mit etlichen Fußballern, die auch in der Region Pirmasens aktiv waren – spielte an Pfingsten zur Erinnerung an diesen Erfolg gegen die Traditionself der Roten Teufel.

Mehrere Hundert Zuschauer erlebten auf dem Betzenberg eine flotte Partie und einen 7:0-Sieg der „U19“. Fast alle Spieler des Pokalsiegerteams von 2003 waren gekommen, um zwei Jahrzehnte nach dem 4:1 über Bayer Leverkusen unter der Regie von Trainer Michael Dusek (später auch Chefcoach des FK Pirmasens) wieder gemeinsam zu kicken. Ex-Bundesligaprofi Florian Fromlowitz, der vergangenes Jahr noch das Tor des FC Fehrbach hütete, hielt seinen Kasten sauber,

Das schönste Tor erzielte Domi Kumbela. Der frühere Erstligastürmer, Mitte der 1980er-Jahre als Kind aus Zaire nach Deutschland gekommen, in der Jugend beim FC Rodalben, beim TuS/DJK Pirmasens und beim FK Pirmasens am Ball, überwand mit einem eleganten Heber Schlussmann Knut Herbert zum 5:0. Auch vor 20 Jahren war Kumbela im Endspiel ein Treffer gelungen. Er erinnere sich gerne an diesen Pokalsieg, „für mich ein unvergessliches Erlebnis“, erzählte der Zweitliga-Torschützenkönig von 2013, der mittlerweile 39 Jahre alt, aber noch immer am Ball ist. Am Niederrhein für den SSV Delrath in der Kreisklasse. Kumbela: „Das macht mir viel Spaß.“