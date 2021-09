Die Band „Brass Machine“ feiert unter Regie des Kulturamts in der Pirmasenser Festhalle am 18. September ihr Bandjubiläum. Ursprünglich sollte das Konzert als Open-Air stattfinden, nun wird die Festhalle als Spielort angekündigt.

Im August vor 20 Jahren kam es zum allerersten Auftritt unter dem Bandnamen „Brass Machine“ – am Fuße der Reichsburg beim Trifels-Open-Air. Seit dem folgten fast tausend weitere Auftritte in ganz Deutschland und im europäischen Ausland: So gab es drei Auftritte beim weltbekannten Montreux Jazz Festival. Spielorte der Gruppe sind nicht nur Clubs (unter anderem der Musikclub Quasimodo) und Stadtfeste, etwa das Exefest. Die Band hat sich über die Jahre auch bei Firmenevents etabliert.

Markenzeichen und Herzstück der großen Besetzung ist seit Anfang der Bläsersatz: Er sorgt für die besondere Note. Im Repertoire der Coverband finden sich nicht nur Partygaranten, sondern auch Perlen der Musikgeschichte. Ob Funk, Soul, Jazzrock, Rock oder Pop – „Brass Machine“ zeigt sich immer vielfältig. Dafür sorgt auch die vierköpfige Gesangsriege der Gruppe.

„Es ist großartig, dass Pirmasens nicht den Kopf in den Sand steckt und auch in der Corona-Pandemie der Kultur mit einem durchdachten Konzept Auftrittsmöglichkeiten bietet“, wird Bandleader und Saxfonist Jens Vollmer, seit 16 Jahren Wahl-Pirmasenser, in einer Pressemitteilung zitiert. Vollmer freut sich auf das Heimspiel in der Schuhstadt kommende Woche. Das Konzert soll nicht, wie ursprünglich angekündigt, als Open Air auf dem Joseph-Krekeler-Platz stattfinden, sondern in der Festhalle.

Auf Facebook teilt die Band derzeit mit ihren Social-Media-Abonnenten immer mal wieder unterhaltsame Erinnerungen aus dem großen Archiv der zurückliegenden 20 Jahre.

Zum Konzert

Samstag, 18. September, 19 Uhr, in der Festhalle. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind im Vorverkauf beim Kulturamt erhältlich, Telefon: 06331/842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Die Kontaktdatenerfassung vor Ort ist via Luca-App möglich. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr in Pirmasens greift die Test- und Nachweispflicht bei Veranstaltungen im Innenraum.