Eine Gruppe von knapp zehn Personen hat in der Nacht auf Samstag an der Westpfalzhalle auf einen 20-Jährigen eingeschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Auf einem Hof bei Zweibrücken und Contwig gibt es einen neuen Laden mit einer besonderen Entstehungsgeschichte.

Zum Hengstbacher Blütenfest kamen erneut mehr Besucher als vor der Corona-Pandemie. Das hat einen besonderen Grund.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick ist seit vier Jahren im Amt. Wir ziehen eine Halbzeitbilanz seiner achtjährigen Amtszeit.

Das Dynamikum in Pirmasens hat seinen 15. Geburtstag gefeiert. Mit reparierten Attraktionen und einigen Neuerungen soll es in eine gute Zukunft haben.

In der Hexennacht haben Unbekannte ein besonderes Wahlplakat an der Kreisverwaltung angebracht. Darin prangern sie den Bruch der großen Koalition im Kreistag an.

Über eine Rekordbeteiligung freute sich die VT Contwig am Samstag bei ihrer 21. Kinderolympiade.

Bei der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Südwestpfalz am Freitagabend in Rieschweiler wurde die Politik heftig kritisiert.

Der Justizminister überlegt, ob Unfallflucht ohne Personenschaden künftig nicht mehr automatisch als Straftat, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit behandelt werden soll. Was die Zweibrücker Polizei von der Idee hält, verrät sie nicht. Aber sie nennt Zahlen.

Auch in Maßweiler werden Ideen geschmiedet, eine Freiflächen-Photovoltaik in Ortsnähe aufbauen zu lassen. Der Bürgermeister will aber eines anders machen als seine Kollegen.

Es hat lange gedauert, bis der THW-Ortsverband Hauenstein seine neue Unterkunft hatte. Jetzt ist sie mit pandemischer Verzögerung auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden.

47,9 Jahre arbeitete Gerold Bernhart bei der Verbandsgemeinde Hauenstein. 33 Jahre lang war er Büroleiter und erlebte sechs Verbandsbürgermeister.