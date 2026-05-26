Ein Musikprogramm, wie es Hauenstein in dieser Dichte noch nie erlebt hat, bietet der Schuhmachermarkt am Samstag und Sonntag, 29. bis 31. Mai.

Das Musikreigen der 20 Bands und Interpreten beginnt am Freitag, zur „Nacht des Museums“ im Deutschen Schuhmuseum (18 bis 22 Uhr) mit Elias Zobeley, der bei „Voice of Germany“ für Furore gesorgt hatte, und der Band The Smell um die Sängerin und Pianistin Leni Hornbach.

Am Samstag (11-13 Uhr) spielen die Anonyme Giddarischde im Pfälzer Hof. Die Begrüßung der zum Fest angereisten Gäste aus der burgundischen Partnergemeinde Chauffailles (ab 14.30 Uhr) begleiten Lisa Helfer et Accompagnement mit Liedern von Charles Trenet, Patricia Kaas und Edith Piaf. Ab 16.30 Uhr lässt Klaus Reiter mit seiner Sgt. Pepper’s Acoustic Revolution die Ära der Beatles wieder lebendig werden. Um 18.30 Uhr bietet Groperk Hardrock, um 20.30 Uhr macht Lauterer Formation From da Soul Party mit Songs beispielsweise von Adele und U2.

Parallel dazu läuft ein Alternativprogramm auf dem Lorenz-Wingerter-Platz mit Accordeonissimo“ (16 Uhr, Arrangements von Bach bis Queen), Jan-Luca Ernst und Band (17.45 Uhr), der 20-köpfigen Brass Connection aus Landau (20.30 Uhr, von Glenn Miller bis Toto).

Am Sonntag spielt nach dem Festgottesdienst der Musikverein Hauenstein, um 16.45 Uhr bitten Markus Eisel und Sascha Kleinophorst „Karaoke im Chor“- im Pfälzer Hof (von Abba bis Zappa), um 19.45 Uhr folgt Blues mit Luke, Federkeil & Engelmann featuring Manuel Bastian.

Auf dem Lorenz-Wingerter-Platz spielen ab 16.15 Uhr Hinz und Kunz (Pop, Rock, Pfälzer Liedgut) und ab 19 Uhr die XXL-Ausgabe der Band Acoustic Vibration (Hits und Balladen): Der Eintritt zu allem ist frei.