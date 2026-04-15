Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Pirmasenser Poststraße einen geparkten Mitsubishi Eclipse schwer beschädigt hat. Der Mitsubishi-Besitzer hatte seinen Wagen am Wochenanfang um 15 Uhr in der Poststraße zum Parken abgestellt. Am frühen Dienstagmorgen stellte er dann einen erheblichen Schaden an der Fahrerseite seines roten Eclipse fest. Der Unfallort befindet sich an der Einmündung zur Teichstraße, gegenüber dem Netto-Parkplatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen streifte ein unbekanntes Fahrzeug – vermutlich ein Lastwagen oder ein Fahrzeug mit Laderampe – den geparkten SUV im Vorbeifahren, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde die komplette Fahrerseite beschädigt und der linke Außenspiegel abgerissen. Die Polizei sicherte weißen Lackabrieb am beschädigten Wagen. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.