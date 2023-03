Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der neue Tabellenführer der 2. Damen-Golf-Bundesliga kommt aus Rieschweiler-Mühlbach. Vorjahresmeister EG Westpfalz sicherte sich mit einer starken Leistung den Tagessieg auf der Anlage des GC Mannheim-Viernheim und verdrängte den Marienburger GC von Platz eins.

Im Gegensatz zum Saisonstart konnten die Zweitliga-Damen vom Hitscherhof am zweiten Spieltag in Bestbesetzung antreten. Zurückgekehrt waren Sophie-Charlott Hempel und Patrizia Schäfer, die am