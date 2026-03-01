Langsam kommt das Team des ESV Pirmasens ins Rollen, gegen die vorderen Teams klappt’s gerade gut. Auswärts sorgte die ESV-Truppe schon wieder für eine Überraschung.

Nach dem Coup zuletzt mit dem 6:2-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SV Carl Zeiss Jena überraschen die Frauen des ESV Pirmasens schon wieder. Beim drittplatzierten Unter Uns Bad Neustadt entführen sie durch ein 4:4 (14,5:9,5 Sätze, 3407:3372 Kegel) einen Zähler und geben so die rote Laterne in der 2. DKBC-Bundesliga Mitte ab. Dass nicht mehr als ein Remis heraussprang, lag am starken Abräumen von Heimakteurin Kathrin Hüther auf deren dritter Bahn. Nach nur 85 Kegeln in die Vollen legte sie bei den nächsten 15 Würfen 81 Kegel nach.

Gegen die womöglich beste Keglerin der Liga, die binnen sieben Würfen fünf Neuner erzielte, konnte ESV-Akteurin Lena Jahreiß nicht mithalten und verlor am Ende deutlich mit 0:4 (513:599). „Auch wenn vielleicht dadurch die beiden Holzpunkte an den Heimverein gingen: Kein Vorwurf an Lena, wir haben ja extra genauso aufgestellt“, gesteht ESV-Co-Trainer Pascal Jestädt, der mit dem Punkt völlig zufrieden war.

Nur noch ein Punkt Rückstand aufs rettende Ufer

„Mit zwei Resultaten unter 520 dennoch 3372 gespielt, das ist schon gut“, ergänzt Jestädt. Aus dem ESV-Team stach definitiv seine Lebensgefährtin Melanie Wetzel heraus. Mit ihrer Saisonbestleistung von 608 Kegeln bezwang sie Stephanie Philipp-Schirmer (576) mit 3:1 und fuhr wie zuvor Alisa Bimber, Almut Neu und Marie-Luise Schmitt den Mannschaftszähler für die Gäste ein. Bimber erzielte dabei ein 2,5:1,5 (590:576) gegen Natalie Guck. Noch enger verlief es bei Neu (557) und Schmitt (590). Nach jeweils vier Bahnen und 120 Würfen stand es gegen Juliane Probst (530) und Theresa Schubert (576) 2:2, doch die beiden ESV-Akteurinnen kamen auf eine höhere Holzanzahl. Geschlagen geben musste sich Ann-Katrin Schütze, die nach 74 Würfen ihre Schwester Luisa-Marie Neu ersetzte. Das Duell gegen Bettina Behr endete mit 0:4 (514:550).

Durch den Punktgewinn zieht der ESV nach Punkten mit dem TSV Schott Mainz (sieben) in der Tabelle gleich, gibt die rote Laterne in die Landeshauptstadt ab und hat nur noch einen Zähler Rückstand aufs rettende Ufer, wo derzeit der KSC Mörfelden liegt.