1:9 beim RSV Klein-Winternheim verloren und damit die vierte klare Niederlage im vierten Saisonspiel: Der TTC Nünschweiler steht in der Tischtennis-Oberliga ganz unten.

„Das ist deprimierend, aber wir wollen Gas geben und nächste Woche ein paar Punkte auf die Tabelle bekommen“, sagte TTC-Kapitän Timo Schultz nach der bereits dritten 1:9-Schlappe; gegen den TV Nassau setzte es sogar ein 0:10. Nünschweiler ist somit das einzige Team, das diese Saison in der Oberliga Südwest noch keinen Punkt geholt hat.

Alle knappen Spiele verloren

„Es war wieder ein bisschen mehr drin, aber wir haben wieder alle knappen Spiele verloren“, klagte Schultz. Dabei hatte die Partie vor den Toren der Landeshauptstadt Mainz für die Südwestpfälzer ganz gut begonnen. Timo Schultz und der krankheitsbedingt angeschlagene Marcel Dohmen zwangen in ihrem Doppel die Klein-Winternheimer Topspieler Björn Baum und Jurij Magit in den fünften Durchgang, unterlagen in diesem jedoch mit 8:11. Henry Wiche und Thomas Veith gewannen ihr Doppel gegen den früheren Vinninger Jan Kämmerer und Marco Gottwald in vier Sätzen.

„Wir hätten auch mit einem 2:0 aus den Doppeln herauskommen können“, betonte Schultz, der seine beiden Einzel jeweils im fünften Durchgang verlor. Im hinteren Paarkreuz verliefen die Partien von Thomas Veith und Marcel Dohmen überwiegend deutlich.

SO SPIELTEN SIE