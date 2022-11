19 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden derzeit in den drei Krankenhäusern in der Südwestpfalz behandelt. Drei von ihnen liegen auf Intensivstationen, zwei werden beatmet. Bei einem weiteren Patienten besteht der Verdacht, dass er an Covid-19 erkrankt ist. Seit Mittwoch gingen beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz weitere 157 positive Corona-Testergebnisse ein. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,19.