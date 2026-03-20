Im Sommerwald hat es am Freitagmorgen einen Stromausfall gegeben. Zwischen 3.40 und 4.54 Uhr waren rund 1800 Haushalte ohne Strom. Ursache war eine defekte Muffe im 20-Kilovolt-Mittelspannungsnetz, wie es in einer Mitteilung der Stadtwerke heißt.

Der Ausfall betraf insgesamt elf Trafostationen und führte zu einer Ausfallleistung von etwa 0,8 Megawatt. Dies entsprach rund 4,1 Prozent der Gesamtnetzlast zum Zeitpunkt des Vorfalls. Im Laufe des Freitags liefen die Reparaturarbeiten, um die Stromversorgung wieder vollständig herzustellen.