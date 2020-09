Am Freitag hat die Pirmasenser Polizei ein besonderes Augenmerk auf Jugendliche in der Stadt gelegt. Laut einer Mitteilung konnten Beamten bei Kontrollen nahe der Festhalle mehrere Gramm Rauschgift sowie ein Schlagstock und ein Einhandmesser sicherstellen. Als Polizisten am Exerzierplatz eine größere Gruppe Jugendliche kontrollieren wollte, wollte ein 18-jähriger fliehen, indem er sich vor den Beamten auf sein Mofa setzte und wegfuhr. Damit hatte er jedoch wenig Erfolg. Die Polizisten schnappten ihn und fanden heraus, dass er 1,09 Promille Alkohol im Blut hatte. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.