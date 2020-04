Am Samstag kam es am Pirmasenser Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung. Laut Polizei ereignete sich dieser unschöne Vorfall gegen 14.20 Uhr. Ein 18-Jähriger aus Pirmasens traf sich den Angaben zufolge dort mit seiner 15-jährigen Ex-Freundin und geriet mit dieser in Streit. Unvermittelt habe der 18-Jährige mit der Faust zuerst der 15-Jährigen in den Bauch und schließlich ins Gesicht geschlagen. Dabei habe die junge Frau mehrere Frontzähne verloren. Die Polizei fand den Schläger daheim. Bei der folgenden Durchsuchung konnten bei dem Mann drei verbotene Messer aufgefunden und sichergestellt werden.